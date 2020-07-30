Украина

Защитник Динамо пока не готов заниматься в общей группе.

Сегодня, 30 июля, Мирча Луческу провел первую тренировку в Динамо.

В ходе занятия приняли участие 22 полевых игрока и 4 голкипера. Правда, по отдельной программе занимался Никита Бурда, сообщил официальный сайт киевлян.

На данный момент не уточняется, когда 25-летний футболист сможет тренироваться наравне с партнерами по команде.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо вышли из отпуска и прошли медобследование.