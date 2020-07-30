Защитник Динамо пока не готов заниматься в общей группе.
НИКИТ БУРДА, ФОТО: ФК ДИНАМО
30 июля 2020, 22:58
Сегодня, 30 июля, Мирча Луческу провел первую тренировку в Динамо.
В ходе занятия приняли участие 22 полевых игрока и 4 голкипера. Правда, по отдельной программе занимался Никита Бурда, сообщил официальный сайт киевлян.
На данный момент не уточняется, когда 25-летний футболист сможет тренироваться наравне с партнерами по команде.
Ранее сообщалось, что игроки Динамо вышли из отпуска и прошли медобследование.