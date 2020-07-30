Украина

Киевляне приступают к подготовке к новому сезону.

Игроки Динамо вышли из отпуска сегодня, 30-го июля, и прошли плановое медицинское обследование, сообщает официальный сайт клуба.

В первый день прибыли только украинские игроки: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Виталий Миколенко, Денис Попов, Никита Бурда, Виктор Циганков, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Александр Тымчик, Богдан Леднев, Александр Сирота.

Остальные футболисты прибудут на медицинское обследование уже завтра. В ближайшее время игроки Динамо проведут тренировки.

Напомним, ранее Мирча Луческу заявил, что он никогда не делил футболистов на украинцев и бразильцев.