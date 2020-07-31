Украина

Клуб прекратил сотрудничество с опытным игроком.

Нападающий Мариуполя Руслан Фомин покидает клуб, так как стороны не стали продлевать действующий контракт, сообщает официальный сайт команды.

Суммарно в футболке "приазовцев" 34-летний украинский футболист провел семь сезонов, четырежды приходя в клуб.

За этот период Фомин провел за команду 105 матчей, в которых сумел отметится 25 голами. Также игрок забил два гола за Мариуполь в рамках еврокубков.

В комментарии Football.ua Руслан сообщил, что не собирается заканчивать карьеру.

Ранее сообщалось, что клуб покинул тренерский штаб во главе с Александром Бабичем.