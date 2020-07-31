Украина

Опытный нападающий не собирается заканчивать карьеру.

Руслан Фомин стал свободным агентом – контракт 34-летнего нападающего с Мариуполем истек и стороны решили не подписывать новый. Несмотря на почтенный по футбольным меркам возраст, Руслан намерен продолжать карьеру.

"Планирую играть еще лет 5, до 40", — пошутил Фомин в разговоре с корреспондентом Football.ua Евгением Музыкой.

"Если серьезно, то хочу еще играть. А сколько – сколько позволит здоровье. Сейчас в отпуске, только ушли со вчерашнего дня. Чуть-чуть передохну, а там будет видно. Попозже все узнаете".

В сезоне-2019/20 Руслан Фомин провел 15 матчей в Премьер-лиге за Мариуполь, в которых отметился четырьмя забитыми голами.