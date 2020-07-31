Украина

Хавбек рассказал, почему принял предложение луганчан.

Полузащитник Зари Егор Назарина рассказал, почему решил покинуть Антверпен и подписать контракт с луганчанами.

"Вариант остаться в Антверпене конечно был, но я хотел перейти в другой клуб, где меня больше будут уважать и на меня больше будут рассчитывать. Там неизвестно — играл бы или нет. Чувствую, что я готов на 100 процентов, чтобы играть в бельгийском чемпионате".

"Тренеры Антверпена рассчитывали на меня, как на игрока основного состава. Но произошло то, что произошло, и будем двигаться дальше. Теперь новый вызов в карьере, отличная команда и тренер, плюс игра в еврокубке. Это для меня хорошая мотивация. Рад, что здесь оказался".

"Я хотел остаться в Европе, смотрел только туда, это была моя задача и мечта. Год назад перешел в Карпаты, так как не было возможности перейти в другую команду в последний день трансферного окна. Но я считаю, что этот год можно занести мне в актив".

"Заря — это был осознанный шаг, я буквально сразу согласился на их предложение. Это более европейская команда, и сразу видно, что тренер с европейским менталитетом. Сейчас это большой клуб, который уверенно конкурирует с грандами. Для меня это большой вызов. Проблем с адаптацией, думаю, не будет. Я со многими знаком или даже играл вместе. Насколько я слышал, в Заре очень хороший коллектив", — сказал Назарина телеканалу Футбол.

Также сообщалось, что вместе с украинским полузащитником ряды Зари пополнил защитник Жуниньо.