Соглашение с хорватским защитником не будет продлено.
ЙОСИП ПИВАРИЧ, ФК ДИНАМО
31 июля 2020, 22:35
Йосип Пиварич не задержится в Динамо, сообщил официальный сайт клуба.
6 августа истекает соглашение хорватского защитника, которое не будет продлено.
"ФК Динамо (Киев) благодарит Йосипа Пиварича за проявленные профессионализм и самоотдачу за время выступления в нашей команде. Желаем Йосипу удачи и побед в его дальнейшей карьере", — гласит заявление на официальном сайте.
За Динамо вице-чемпион мира выступал с августа 2017-го года. В его активе 47 матчей за "бело-синих" во всех турнирах.