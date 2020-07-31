Украина

Соглашение с хорватским защитником не будет продлено.

Йосип Пиварич не задержится в Динамо, сообщил официальный сайт клуба.

6 августа истекает соглашение хорватского защитника, которое не будет продлено.

"ФК Динамо (Киев) благодарит Йосипа Пиварича за проявленные профессионализм и самоотдачу за время выступления в нашей команде. Желаем Йосипу удачи и побед в его дальнейшей карьере", — гласит заявление на официальном сайте.

За Динамо вице-чемпион мира выступал с августа 2017-го года. В его активе 47 матчей за "бело-синих" во всех турнирах.