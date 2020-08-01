Украина

Хорват рад сотрудничеству с румынским специалистом.

Ассистент главного тренера Динамо Огнен Вукоевич рассказал, как получил нынешнюю должность и поведал о грядущей работе вместе с Мирчей Луческу.

"Мне позвонил президент Динамо Игорь Суркис и предложил должность в тренерском штабе. Я ему ответил, что сначала он должен связаться с хорватской ассоциацией футбола, так как я остаюсь тренером сборной U-20 и работаю скаутом-селекционером во взрослой команде".

"Игорь Суркис так и сделал, я получил разрешение для этой работы в Динамо. Я благодарен ассоциации, думаю, это хорошо и для меня, и для них, ведь я буду работать с таким выдающимся тренером, как Луческу, так что многому научусь и достигну прогресса".

"Ситуация с болельщиками? Самое важное – результат. Когда будут хорошие результаты – фанаты примут Луческу. Он великолепный тренер, способен добиться желаемого результата. Он может вывести команду в Лигу чемпионов. Динамо нуждается в отличных результатах, Луческу в этом настоящий мастер".

"Кроме того, он отличный специалист в плане развития молодых игроков. Давайте вспомним, сколько футболистов он воспитал в Шахтере. Луческу – лучшее решение на данный момент, ведь он разбирается в украинском футболе, хорошо знает Шахтер. У меня не могло быть лучшего учителя, чем Луческу, это личная победа для меня", — сказал Вукоевич Sportske jutarnj.

Ранее стал известен весь тренерский штаб киевлян, который будет работать в Динамо.