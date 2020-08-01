Украина

"Приазовцы" продолжают расставаться со своими футболистами.

Официальный Instagram Мариуполя сообщает, что клуб расстался с полузащитником команды Игорем Тищенко.

Примечательно, что хавбек является воспитанником команды, суммарно проведя за "приазовцев" девять сезонов.

Всего за этот период Тищенко сыграл в футболке Мариуполя 97 поединков, в которых забил 14 голов. Также на счету хавбека пять матчей в еврокубках.

Ранее "приазовцы" объявили о прекращении сотрудничества с тренерским штабом и рядом футболистов, среди которых и полузащитник Валерий Федорчук.