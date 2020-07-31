Украина

Контракт 31-летнего хавбека с "азовцами" подошел к своему завершению.

Мариуполь на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Валерием Федорчуком. Контракт 31-летнего украинца с "азовцами" завершился, и клуб принял решение его не продлевать.

"Мы вопросы не задаем, поскольку клуб должен идти с такими вопросами. Если футболист нужен, они всегда подойдут и будут вести какие-то переговоры. Раз они молчат, то мы все понимаем. Если никаких движений нет, то нужно было отыграть матч, а дальше у каждого свое будущее", — прокомментировал Федорчук свой уход из Мариуполя в программе Футбол NEWS.

Отметим, что Валерий Федорчук выступал за Мариуполь с августа 2018 года. За это время футболист провел 54 поединка во всех турнирах, в которых он забил четыре гола.

Ранее стан "азовцев" также покинули два опытных футболиста, а именно нападающий Руслан Фомин и защитник Сергей Яворский.