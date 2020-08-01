Украина

White Boys Club считают братьев Суркисов главной причиной кризиса Динамо.

Назначение на пост главного тренера Динамо экс-наставника Шахтера Мирчи Луческу вызвало большое негодование у многих болельщиков киевского клуба. Ультрас "бело-синих" стали одними из первых, кто высказал свое недовольство таким решением руководства.

Представители White Boys Club выступили с очередным заявлением касательно происходящего в Динамо, назвав виновниками всех проблем президента клуба Игоря Суркиса и его брата Григория Суркиса.

"Учитывая недавние новости, мы еще раз хотим подчеркнуть, что дело далеко не в главных тренерах или игроках. Главная проблема нашего клуба — это непрофессиональное руководство в лице братьев Суркисов, которые годами убивают репутацию клуба".

"Именно Суркисы позволяют Шахтеру закрывать эмблему Динамо на клубном стадионе имени Лобановского, именно Суркисы приглашали Шахтер играть в Киеве и позволяют им хозяйничать на НСК Олимпийском, именно Суркисы рекламируют ватные пророссийские каналы на главной арене нашей Родины, именно Суркисы позволяют сволочи из "опзж" тренироваться на нашем стадионе, именно Суркисы используют имя Динамо Киев в своих частных экономических и политических интересах, организуя проплаченные акции под НБУ, именно Суркисы делают все, чтобы на матче Динамо приходило мизерное количество болельщиков, именно Суркисы не способны нанять на клубные должности профессионалов".

"Но из-за своей куриной памяти боты Суркисов об этом не вспоминают, а будут и дальше обвинять фанатов, которые уже более сорока лет активно поддерживают клуб, несмотря на страну и город проведения матчей. Суркисы — позор Динамо!" — сказано в заявлении ультрас Динамо в Facebook.

Напомним, ранее Динамо Киев на своем официальном сайте опубликовало письмо фанатов Динамо Бухарест (объединения Peluza Catalin Hildan-Dinamo), которые призвали болельщиков киевского клуба "ценить Мирчу или отдать его им".