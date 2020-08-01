Украина

Не будете ценить Луческу — отдайте его обратно нам, — призывают поклонники румынского Динамо.

Динамо Киев на своем официальном сайте опубликовало письмо фанатов Динамо Бухарест (объединения Peluza Catalin Hildan-Dinamo). В нем авторы отмечают, что Мирча Луческу внедрил КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДХОД в футболе (орфография источника сохранена), возродил Брешию. Также они призвали либо дорожить Мирчей, либо отдать его обратно им.

Приводим текст письма полностью (орфография и форматирование текста источника сохранены):

Три четверти века

И мы добавляем четвертую четверть, которая принадлежит Мирче Луческу. Именно он внедрил КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДХОД задолго до того, как это стало повсеместной реальностью в футболе.

Все думают, что о Мирче Луческу уже всё сказано. На самом деле, о нем сказано мало. Вот небольшая часть из малоизвестного:

- С 1991 по 1996 годы он возглавлял Брешию. Команда из Ломбардии возродилась благодаря работе до седьмого пота и вдохновению, полученному от Луческу.

- Он собрал вокруг себя команду специалистов, создавших программу, которую можно было назвать Всё, что вы хотели бы знать о футболе, но боялись спросить.

- Четыре специалиста, которых пригласил на работу Луческу, собирали внушительный объем информации и всевозможных данных с матчей противников, словно под микроскопом анализируя каждого игрока, как их индивидуальные, так и командные действия.

Каждый пас, каждое движение на поле, каждое действие получало различные оценки в зависимости от направления и эффективности:

- пасы делились на вертикальный, длинный, горизонтальный, ошибочный, короткий, полезный, пас назад, последний

- отбор, ускорения, штрафные удары, удары, фолы, смена направления атаки...

В целом 47 различных видов действий в 50-ти разных зонах игрового поля.

Перед каждым матчем в распоряжении Луческу было такое количество информации о сопернике, которым не располагал ни один другой тренер.

Мы хотели бы поделиться своими мыслями с ультрас киевского Динамо:

То, как вы поддерживаете команду, достойно уважения! Так же, как и мы. Кроме того, и вы, и мы являемся динамовцами. Мы тоже знаем цену принципиальному соперничеству.

Но знайте, Мирча Луческу заслуживает того, чтобы его ценили и уважали. В течение многих лет [его работы] в Украине доминировало не соперничество, а ценность футбола.

Дорожите Луческу, а если не будете, то отдайте его обратно нам! В Киеве или Бухаресте, наше Динамо в нем нуждается, как в солнечном свете!

ЖИВИТЕ ВЕЧНО, МИРЧА! Ваше имя останется в футболе навсегда.

Мирча Луческу в качестве футболиста и тренера выиграл с Динамо Бухарест восемь чемпионских титулов и три Кубка Румынии.

Пока что ультрас киевлян не спешат принимать Мирчу Луческу, устраивая акции протеста против румынского специалиста.