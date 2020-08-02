Украина

Молодой фулбек может второй сезон подряд провести в Чернигове.

Десна приступила к тренировкам в субботу, первого августа, после непродолжительного отпуска. Подготовку в новому сезону черниговская команда начала в полном составе, однако отсутствовал молодой защитник Ефим Конопля, срок арендного соглашения которого истек, и он вернулся в Шахтер.

Однако, как сообщает Футбол NEWS, 20-летний украинец с большой долей вероятности проведет в Десне и следующую кампанию.

Утверждается, что Десна договорилась с Шахтером о продлении аренды Конопли, а самому футболисту осталось уладить последние детали будущего перехода.

В сезоне-2019/20 Ефим Конопля провел за черниговский клуб в чемпионате Украины 22 поединка, в которых он заработал две желтые карточки.