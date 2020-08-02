Украина

Президент Динамо прокомментировал поведение болельщиков.

Мирча Луческу возглавил Динамо, после чего фанаты киевской команды приняли румынского специалиста недоброжелательно. Игорь Суркис прокомментировал их поведение.

"Что могут требовать с меня болельщики, когда я за них плачу штрафы? Я сделал анализ, в УЕФА и УАФ более 600 тысяч евро было штрафов, тот знаменитый матч с Челси, расизм, закрытие секторов".

"Они сектора занимают, но при этом обычные зрители с детьми не приходят. Это они добро делают клубу? Когда без них мы пропускаем два матча без зрителей, или когда мы на выезде без зрителей. Когда люди что-то вкладывают – они могут что-то потребовать. Вот я буду болеть за Барселону, буду кричать она должна быть первой, а не второй. Как я могу это потребовать?", — сказал Игорь Суркис в эфире программы "Мага".