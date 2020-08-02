Украина

Игорь Суркис рассказал, что Мирча Луческу не будет держаться за Виктора Цыганкова.

По мнению Мирчи Луческу, продать Виктора Цыганкова, при наличии хорошего предложения, будет верный шаг. Держать в "золотой клетке" — не лучший вариант по мнению румынского наставника.

"Если будет хорошее предложение по Цыганкову — нужно продавать, говорит Мистер. Я говорю — как? Он же лидер команды. Он говорит, продадим Цыганкова — остается Цитаишвили. Если будем держать в золотой клетке, они не будут прогрессировать".

"Вот Ярмоленко передержали. Для финансовой стороны — правильно, но для футболиста — передержали. Ушел бы Ярмоленко раньше — заиграл бы Цыганков быстрее. А за ним есть другие ребята", — процитировал мнение Луческу Суркис в эфире программы "Мага".