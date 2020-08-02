Украина

Президент Динамо призвал Олега Блохина иметь совесть.

Легендарный футболист и экс-тренер сборной Украины Олег Блохин подверг критике назначение Мирчи Луческу на пост тренера Динамо.

Игорь Суркис напомнил Блохину о том, как он покинул сборную Украины за две минуты.

"Великому Блохину, если он мне послал вызов, я хотел бы ему ответить. Не обижая и не оскорбляя его, не умаляя его заслуг перед украинским футболом. Но хотел бы напомнить ему, что для того, чтобы занять пост тренера национальной команды в свое время, он тоже перешел из Коммунистической партии в Социал-демократическую партию Украины. Значит, он по дороге тоже кого-то предал".

"Он работал тренером сборной, но он ее бросил через две минуты после моего с ним разговора. Я тогда был в цейтноте, мне нужен был тренер после того, как я убрал Семина. Обратился к Блохину, он думал ровно одну минуту. Он не пошел в Федерацию футбола, а побежал. Разорвал контракт и перешел в Динамо.

"Сейчас он в УАФ верно служит. Было куплено футболистов на 70 миллионов евро. Команда заняла четвертое место, а он после этого пришел ко мне за компенсацией. И я ему ее выплатил. Надо просто совесть иметь", — сказал Игорь Суркис в эфире программы "Мага".

Ранее сообщалось, что предложений о покупке Динамо не было с 1996 года.