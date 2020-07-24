Украина

Экс-наставник Динамо остался недоволен решением руководства киевлян в выборе нового тренера.

Динамо рассталось с Алексеем Михайличенко, а его сменщиком на посту главного тренера стал бывший наставник Шахтера Мирча Луческу. Это решение вызвало большой резонанс в украинском футболе, а бывший наставник киевского клуба Олег Блохин и вовсе раскритиковал руководство за такой выбор.

"Может, он хороший тренер. Да, он в Украине добился чего-то. Но то, что он рассказывал о киевском Динамо, когда работал в Шахтере… Потом, когда ушел из Шахтера, тоже высказывался…"

"Я это не воспринимаю. Шахтер всегда был конкурентом Динамо. Я, например, в Шахтер никогда бы не пошел. Странное назначение. Это плевок в душу болельщикам Динамо, я считаю", — заявил Блохин в программе Футбол NEWS.

Советуем вам ознакомиться с нашим материалом, в котором мы рассмотрели все "за" и "против" выбора руководства Динамо в пользу Мирчи Луческу. Отметим, что ультрас "бело-синих" остались настолько недовольны назначение опытного румына, что пообещали устраивать протесты.