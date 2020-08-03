Украина

Игрок Динамо и тренер Колоса стали лучшими в прошлом месяце.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич – лучший игрок украинской Премьер-лиги в июле. Он набрал 26% голосов. Второе место занял Денис Фаворов (23%), а третье – Виктор Цыганков (16%).

Лучшим тренером стал Руслан Костышин (52%). На второй строчке – Александр Рябоконь (22%), а на третьей – Виктор Скрипник (21%).

Напомним, что по итогам сезона чемпионом стал Шахтер, Динамо квалифицировалось в Лигу чемпионов со второй строчки, Заря стала третьей, а Десна – четвертой.