Украина

Первый вице-президент Мариуполя — о новом главном тренере команды.

Сегодня, 3 августа, официально стало известно, что Остап Маркевич – главный тренер Мариуполя.

Назначение 42-летнего специалиста прокомментировал Андрей Санин.

О том, почему ушел Александр Бабич:

"Если говорить формально, то команда по итогам сезона не достигла ключевых показателей эффективности. Первый KPI – это выход в первую "шестерку". Второй KPI – это квалификация в Лигу Европы. Это если говорить формально. Я не могу записать предыдущий сезон в пассив. У нас есть прогресс – очень много игроков заиграли на серьезном уровне. Ребята выросли как профессионалы. И это заслуга предыдущего тренерского штаба".

"Но когда мы поговорили с Александром Александровичем Бабичем, мы поняли, что дальше мы ничего не сможем предложить нового. Ни тренерский штаб клубу, ни клуб тренерам. Поэтому мы приняли решение не продолжать наши трудовые отношения".

О том, почему именно Остап Маркевич:

"Да, было несколько кандидатур. Но у Остапа Маркевича, одного из самых прогрессивных украинских тренеров, было очень интересное видение. Оно полностью совпало с нашей концепцией развития клуба. Поэтому мы остановили свой выбор именно на Остапе Мироновиче".

О переговорах:

"Мы быстро пришли к согласию".

О задаче на сезон:

"Наши цели не меняются. Это квалификация в Лигу Европы".

Об уходах из клуба:

"Да, нашу команду покинули ряд игроков, которые длительный период ассоциировались с нашей командой. Но рано или поздно наступает такой момент, когда надо расставаться. Это все квалифицированные исполнители. Однако сейчас мы решили сделать ставку на более молодых ребят. Подождите, скоро будут анонсы", — приводит слова Санина официальный сайт Мариуполя.

Напомним, что Остап Маркевич подписал соглашение с азовцами на один сезон.