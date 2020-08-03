Хавбек выступал за "моряков" с февраля этого года.
Денис Янаков, Черноморец
03 августа 2020, 17:53
Арендованный у Динамо полузащитник Денис Янаков возвращается в Киев, сообщил официальный сайт Черноморца.
Денис с февраля успел сыграть за одесситов шесть официальных поединков, в которых отметился четырьмя голами.
Команда Сергея Ковальца не решает никаких турнирных задач в Первой лиге в этом сезоне. "Моряки" идут десятыми, отставая на 18 очков от третьего места.
Вряд ли стоит ожидать Янакова в следующем сезоне в Динамо: по информации сайта болельщиков Зари Денис уже тренируется с луганчанами.