Украина: Первая лига

Срок действия контрактов с игроками не разглашается.

Защитник Михаил Калугин, полузащитник Денис Янаков и нападающий Роман Яловенко стали игроками Черноморца, сообщил официальный сайт клуба.

25-летний Калугин на взрослом уровне высутпал за Мариуполь-2, Металлист, Сталь-2, Бодву, Буковину, Арарат, Крумкачы, Торпедо-БелАЗ, Ислочь и Днепр (Могилев).

Уроженец Варшавы Яловенко к своим 23 годам успел поиграть за дубли донецкого Металлурга, каменской Стали, Шахтера, а также в первой команде Авангарда из Бзова (Киевская область).

20-летний Янаков играл за юношеские команды Динамо, а также за Арсенал-Киев.

В Черноморце Калугин будет выступать под 73-м номером, Яловенко – 77-м, а Янаков – 17-м.