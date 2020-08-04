Украина

Гриффин Сабатини проведет ближайший сезон в Эйрдриониансе.

Представитель третьего дивизиона чемпионата Шотландии Эйрдрионианс сообщил о том, что к клубу с 15 августа присоединится хавбек Днепра-1 Гриффин Сабатини.

"Гриффин – центральный полузащитник с сильными защитными и атакующими навычками, который считается большим талантом. После недавнего дебюта за Днепр-1 в Премьер-лиге, 21-летний хавбек присоединится к "бриллиантам" на ближайший сезон ради развития своей карьеры", — гласит заявление клуба.

Сам футболист также прокомментировал переход: "Эйрдрионианс – сильный клуб, в котором полно молодых талантов. Тот факт, что шотландский футбол очень быстрый, делает его идеальным местом для развития футболистов. Он поможет действовать острее и думать быстрее", — сказал Гриффин.

"Надеюсь, мои качества помогут команде выиграть лигу – моя физическая сила, дриблинг, способность сохранять мяч под давлением".

В команде Днепра U-21 Гриффин Сабатини провел 17 поединков, в которых отличился одним голом. Матч за первую команду днепрян является единственным для Гриффина на профессиональном уровне.