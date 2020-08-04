Должностные лица УАФ имеют серьезные контракты.
Франческо Баранка, фото УАФ
04 августа 2020, 20:29
Известный журналист Константин Андриюк в своем Facebook поделился информацией, которая касается заработных плат руководителей Украинской ассоциации футбола в период с января по март 2020 года.
Согласно предоставленным данным в зарплатной ведомости, глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка получает больше 510 тысяч гривен в месяц, тогда как месячный оклад председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи составляет чуть более 410 тысяч гривен.
Глава Комитета национальных сборных Мирон Маркевич, в свою очередь, зарабатывает более чем 700 тысяч гривен в месяц, а сопредседатель Совета стратегического развития профессионального футбола Олег Блохин довольствуется окладом в 115 тысяч гривен в месяц.
Вашему вниманию зарплаты сотрудников УАФ: