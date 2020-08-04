Украина

Два игрока Шахтера проведут следующий сезон в стане "азовцев".

Мариуполь на своем официальном сайте объявил о продлении арендных соглашений с двумя полузащитниками донецкого Шахтера, а именно с Дмитрием Топаловым и Алексеем Кащуком.

Оба футболиста проведут следующий сезон в стане "азовцев", после чего главный тренер "горняков" Луиш Каштру оценит их перспективы в своей команде.

В кампании-2019/20 Топалов провел в украинской Премьер-лиге 28 поединков, в которых отметился 4 голами, 2 передачами. На счету Кащука 19 матчей в минувшем сезоне высшего дивизиона страны и 4 взятия ворот.

Напомним, ранее Мариуполь объявил о назначении Остапа Маркевича на пост главного тренера первой команды.