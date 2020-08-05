Украина

Молодой хавбек продолжит карьеру в луганском клубе.

Заря усилилась еще одним футболистов в летнее трансферное окно, которым стал вингер киевского Динамо Денис Янаков.

21-летний украинец подписал с луганской командой полноценный контракт на четыре года, о чем сообщил генеральный директор Зари Станислав Оганов.

"Сегодня мы подписали еще одного молодого футболиста. Это полузащитник Денис Янаков. Он перешел к нам в рамках полноценного контракта, который рассчитан на четыре года", — приводит слова Оганова официальный сайт Зари.

Вторую половину сезона-2019/20 Денис Янаков провел на правах аренды в одесском Черноморце. С февраля украинец успел сыграть за одесситов шесть официальных поединков, в которых отметился четырьмя голами.

Напомним, ранее луганская Заря объявила о подписании полузащитника Егора Назарины и защитников Жуниньо и Максима Гречкина.