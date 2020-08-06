Луганчане решили сохранить своего форварда.
фото Заря
06 августа 2020, 14:19
Официальный Instagram Зари сообщает, что клуб переподписал контракт с нападающим команды Артемом Громовым.
Стороны решили продолжить сотрудничество до 2022 года. Напомним, форвард защищает цвета клуба с 2017 года.
В прошедшем сезоне украинской Премьер-лиги Громов провел на поле 12 поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее в Заре подтвердили, что главный тренер команды Виктор Скрипник не покинет команду, а будет работать в стане луганчан и в следующем сезоне.