Украина

Станислав Оганов опроверг слухи касательно смены тренерского штаба в луганском клубе.

После завершения сезона-2019/20 в украинской Премьер-лиге пресса активно связывала Виктора Скрипника с предстоящим уходом с поста главного тренера Зари и возможным назначением в СК Днепр-1.

Генеральный директор луганского клуба Станислав Оганов решил опровергнуть эти слухи и заявил, что тренерский штаб Скрипника продолжает работу в Заре.

"Хочу опровергнуть все слухи относительно смены тренерского штаба. Главным тренером команды был и есть Виктор Анатольевич Скрипник. Помощники его тоже работают на своих же местах, как и раньше. Много было разных слухов, но они так и остались слухами".



"Могу официально заявить, если к нашему действующему футболисту или тренеру, который официально находится у нас на контракте, появляется интерес со стороны другого клуба, то нам заблаговременно должно прийти официальное письмо с предложением от этого клуба. После этого начинаются переговоры. Такие переговоры были проведены нами, к примеру, с Евгением Чеберко и Богданом Михайличенко. Все проходило по официально согласованной процедуре".



"Официального письма от Днепра-1 по переходу Виктора Скрипника не поступало. Всё остальное – слухи.

Официально скажу, что ФК Заря Луганск не подписывал никакого контракта с Александром Бабичем и другими тренерами. Это тоже лишь слухи".



"В завершение скажу, что у Виктора Скрипника действующий контракт с Зарей до июня 2022 года, то есть, ещё два года. По этому поводу комментировать больше нечего. Считаю вопрос закрытым", — приводит слова Станислава Оганова официальный сайт Зари.

Напомним, ранее Александр Бабич не стал исключать, что может стать новым главным тренером Зари в случае ухода Виктора Скрипника.