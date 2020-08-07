Украина

27-летний португалец может усилить состав "горняков".

Полузащитник Браги Бруно Мартинс может усилить состав донецкого Шахтера. Об этом сообщает Record.

По информации источника, 27-летний португалец входит в сферу интересов "горняков", однако о конкретных предложениях со стороны донецкого клуба ничего не уточняется.

В сезоне-2019/20 Мартинс выступал на правах аренды за Фамаликан, за который провел 29 поединков в чемпионате Португалии, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

Стоимость левого вингера авторитетный портал Transfermarkt оценивает в 3,2 миллиона евро.