Украина

Полтавчане завершили первый летний трансфер.

Ворскла на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Иваном Пешичем.

28-летний хорват перешел в новый клуб на правах свободного агента и стал первым трансфером полтавчан в летнее межсезонье. Пешич подписал с Ворсклой соглашение на два года и будет выступать под 9-м номером.

Отметим, что воспитанник Хайдука последние два года выступал в Казахстане, где защищал цвета Шахтера из Караганды и Кайсара, однако в его карьере также были Аустрия, Клагенфурт, Задар, Сплит и Динамо Бухарест.

За "горняков" Иван Пешич сыграл 33 матча, в которых забил 8 мячей. В футболке Кайсара он провел два матча, один из которых был анулирован. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 675 тысяч евро.