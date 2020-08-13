|Клуб
|Пришли
|Ушли
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Шахтер
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Богдан Бутко (з, Лех, ва),
Валерий Бондаренко (з, Витория, ва).
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Александр Зубков (п, Ференцварош, 1 млн),
Дмитрий Топалов (п, Мариуполь, ар),
Даниил Игнатенко, (п, Мариуполь, ар),
Артем Бондаренко (п, Мариуполь, ар),
Алексей Кащук (п, Мариуполь, ар),
Андрей Кулаков (н, Мариуполь, ар),
Назар Муравский (з, Мариуполь, ар),
Олег Кудрик (в, Мариуполь, ар),
Михаил Мудрик (п, Десна, ар),
Максим Чех (п, Мариуполь, ар),
Веллингтон Нем (п, Без клуба, са).
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Динамо
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Богдан Леднев (п, Заря, ва),
Александр Тымчик (з, Заря, ва),
Ахмед Алибеков (п, Слован, ва),
Сергей Булеца (п, Днепр-1, ва),
Владислав Супряга (н, Днепр-1, ва),
Роман Вантух (з, Алексанрия, ва),
Жерсон Родригес (н, Анкарагюджю, ва).
|
Йосип Пиварич (з, Без клуба, са),
Никита Кравченко (п, Колос, ар),
Евгений Смирный (п, Колос, ар),
Денис Янаков (п, Заря, ?).
|
Заря
|Егор Назарина (п, Антверпен, ?),
Жуниньо (з, Вардар, ?),
Денис Янаков (п, Динамо, ?),
Максим Гречкин (з, Бейтар, ар),
Денис Фаворов (з, Десна, са).
|Богдан Михайличенко (з, Андерлехт, 1,5 млн.),
Евгений Чеберко (з, ЛАСК, 300 тыс.),
Силас (п, Динамо-Минск, са),
Лацио (з, без клуба, са),
Никита Каменюка (з, зк),
Богдан Леднев (п, Динамо, ва),
Александр Тымчик (з, Динамо, ва).
|
Десна
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Михаил Мудрик (п, Шахтер, ар),
Максим Дегтярев (н, Олимпик, са).
|Денис Фаворов (з, Заря, са).
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Александрия
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|Антон Шендрик (з, Крымтеплица, са),
Роман Вантух (з, Динамо, ва).
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Колос
|Никита Кравченко (п, Динамо, ар),
Евгений Смирный (п, Динамо, ар),
Евгений Новак (з, Вардар, са).
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Днепр-1
|Артем Довбык (н, Мидтъюлланн, 450 тыс.),
Александр Сафронов (п, Левадия, ва),
Владислав Дубинчак (з, Динамо, ар),
Богдан Сарнавский (в, ПФК Львов, ?).
|Папа Гуйе (з, Без клуба, са),
Алексей Чичиков (п, Без клуба, са),
Владислав Супряга (н, Динамо, ва),
Сергей Булеца (п, Динамо, ва),
Гриффин Сабатини (п, Эйрдрионианс, ар).
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Мариуполь
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Дмитрий Топалов (п, Шахтер, ар),
Даниил Игнатенко, (п, Шахтер, ар),
Артем Бондаренко (п, Шахтер, ар),
Алексей Кащук (п, Шахтер, ар),
Андрей Кулаков (н, Шахтер, ар),
Назар Муравский (з, Шахтер, ар),
Олег Кудрик (в, Шахтер, ар),
Максим Чех (п, Шахтер, ар).
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Игорь Тищенко (п, Без клуба, са),
Павел Полегенько (п, Без клуба, са),
Валерий Федорчук (п, Без клуба, са),
Сергей Яворский (з, Ворскла, са),
Руслан Фомин, (н, Без клуба, са),
Владислав Бугай (н, Без клуба, са).
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Олимпик
|Кирилл Кириленко (п, Карпаты, са).
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Виталий Балашов (п, Тамбов, са),
Максим Дегтярев (н, Десна, са),
Назар Вербный (п, Без клуба, са),
Никита Кравченко (п, Динамо, ва),
Владимир Крынский (п, Без клуба, са).
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Ворскла
|Иван Пешич (п, Кайсар, са),
Сергей Яворский (з, Мариуполь, са),
Никита Татарков (п, ПФК Львов, ?).
|Эдин Шехич (п, Без клуба, са),
Луизао (п, Порту, ва),
Артур (п, Без клуба, са),
Артем Габелок (п, Без клуба, са),
Евгений Мартыненко (з, Без клуба, са).
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ПФК Львов
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Жонатан Да Силва Лима (п, Без клуба, са),
Антон Братков (з, Без клуба, са),
Игорь Гончар (з, Алашкерт, са),
Владислав Приймак (п, Без клуба, са),
Сергей Люлька (з, Без клуба, са),
Никита Татарков (п, Ворскла, ?),
Богдан Сарнавский (в, Днепр-1, ?).
|Клуб Первой лиги (1 место)
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|Клуб Первой лиги (2 место)
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|Клуб Первой лиги (3 место)
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