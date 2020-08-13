Украина

Football.ua представляет таблицу со всеми переходами украинской Премьер-лиги во время летнего трансферного окна.

В Украине открылось летнее трансферное окно, а это значит, что клубы Премьер-лиги получили возможность усилить свои составы в преддверии предстоящего сезона. Некоторые команды уже совершили ряд переходов, в том числе и легионеров, как, например, полтавская Ворскла, подписавшая хорватского вингера Ивана Пешича.

Сокращения:

ва — возврат аренды

ар — аренда

са — свободный агент

зк — закончил карьеру

н — нападающий

п — полузащитник

з — защитник

в — вратарь

Предлагаем вам следить за переходами футболистов в указанной таблице:

Примечание: суммы указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, а также отсутствует информация о клубах Первой лиги, которые повысятся в классе по итогам нынешнего сезона.