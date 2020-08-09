Украина

Киевский клуб продолжает подготовку к новому сезону.

Определился очередной соперник Динамо в товарищеских встречах, сообщил официальный сайт киевлян.

"Бело-синие" сыграют против ФК Полесье – новичка Первой лиги Украины. Встреча запланирована на 12 августа, а о времени начала матча станет известно позднее.

Динамо начало подготовку к новому сезону 30 июля. Подопечные Мирчи Луческу уже успели провести спарринг против Вереса (3:0).

Напомним, что 11 августа Динамо сыграет против Десны, которая заняла четвертое место в УПЛ и сыграет в квалификации к Лиге Европы.