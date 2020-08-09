Украина

Бывший капитан Десны рассказал о своем уходе из клуба.

В воскресенье, 9 августа, Денис Фаворов стал игроком Зари. 29-летний футболист рассказал подробности своего перехода в состав луганской команды из Десны.

"Поступило предложение, долго не думал. Я знаю Зарю. Я принял такое решение. Полгода назад у меня завершался контракт и пошли слухи, что у меня есть соглашение с Академией Пушкаша. Были слухи с другими командами. Мне это не совсем нравилось, думал, пройдет день-два и все забудется. Я хотел как можно скорее закрыть этот вопрос и сам связался с руководством клуба. Хотел заключить предварительный контракт, но получил отказ".

"Мне сказали, чтобы я подождал еще неделю, мол, будут предложения, а затем еще неделю. Прошел месяц, а предложения я так и не получил. Мне сказали доработать нынешний контракт, а потом, закончится УПЛ, и я получу предложение, со мной свяжутся".

"Я не переживал. Закончился чемпионат, прошло пять дней – вестей не было. Я начал звонить главному тренеру, так как от руководства не было связи. В итоге, меня попросили культурно уйти, это плевок в лицо! Я был без контракта, тренировался и хотел решить вопрос по-солидному. Говорили, что руководство одумается, но стало только хуже. Меня выставили и показали на дверь культурно. У меня в команде были минимальные условия, вроде, меньше меня никто не получал".

"У меня было предложения от клуба из Первой лиги, оно было хорошим. Спустя полгода оно стало средним, а еще спустя полгода – это были минимальные условия. Я отработал двухгодичный контракт. Мне обещали сделать достойное предложение, но я его так и не получил. Я хотел заключить новую сделку, потому что столько в этой команде уже. Я хотел остаться, мыслей о переходе не было".

"Я не выбивал условия какие-то, ни разу не называл свои условия, просто хотел переподписать контракт. Я согласился на интервью, чтобы болельщики понимали всю ситуацию, уход – не моя инициатива. Вся команда об этом знает. Это знает и тренерский штаб, это не его инициатива. Я до последнего надеялся остаться в клубе", — сказал Денис Фаворов.

Денис Фаворов защищал цвета Десны с 2016 года. С тех пор игрок вышел на поле в футболке "северян" в 139 поединках, забив 39 голов.