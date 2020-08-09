Украина

Луганчане укрепили состав экс-игроком Десны.

Официальный сайт Зари сообщает, что клуб завершил трансфер защитника Десны Дениса Фаворова, который присоединился к луганской команде.

Отмечается, что футболист заключил с "бело-черными" контракт на два года, а в команде будет выступать под 45-м номером.

Фаворов защищал цвета Десны с 2016 года. С тех пор игрок вышел на поле в футболке "северян" в 139 поединках, забив 39 голов.

Ранее сообщалось, что Заря заключила контракт с крайним полузащитником Динамо Денисом Янаковым.