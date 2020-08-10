Украина

С 1 января 2021 года левый защитник будет выступать за киевский клуб.

Владимир Костевич продолжит карьеру в Динамо, сообщил официальный сайт клуба.

27-летний футболист Леха заключил соглашение с "бело-синими" на три года. При этом, контракт с Динамо вступит в силу с 1 января 2021 года, так как у футболиста действующее соглашение с польской командой.

Костевич — воспитанник львовского футбола. На профессиональном уровне он провел шесть лет в Карпатах, после чего перешел в Лех.

С 2017 года Владимир выступает в чемпионате Польши, где стал одним из лучших игроков на своей позиции.