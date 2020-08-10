Сегодня, 10 августа, состоялась жеребьевка.
Фото: УПЛ
10 августа 2020, 14:58
Шахтер стал номинальным хозяином матча за Суперкубок Украины, сообщил официальный сайт УПЛ.
В понедельник, 10 августа, состоялась жеребьевка и такая честь выпала "горнякам".
Напомним, что в поединке примет участие Динамо (обладатель Кубка Украины) и Шахтер (чемпион Украины).
Скорее всего, встреча пройдет 25 августа в Киеве, но официального подтверждения на данный момент нет.
Отметим, что в процедуре жеребьевки принимал участие первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко.