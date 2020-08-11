Украина

"Горняки" решили прекратить сотрудничество с бразильцем.

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем получил статус свободного агента после досрочного расторжения контракта, сообщает Globoesporte.

По данным источника, стороны договорились прекратить действие договора, который истекает в 2021 году.

Отмечается, что на сегодняшний день 28-летний Нем ведет переговоры с Куритибой, в которую игроку не удалось перейти ранее из-за пандемии коронавируса.

Напомним, бразилец находился в структуре Шахтера с 2013 года. В текущем сезоне хавбек провел первую половину сезона во Флуминенсе.