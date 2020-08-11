Команды УПЛ провели между собой спарринг, победителем которого стал СК Днепр-1.
Заря - Днепр-1, фото СК Днепр-1
11 августа 2020, 18:45
Заря провела товарищеский поединок против Днепра-1 в рамках подготовки к следующему сезону.
Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих пять мячей, а победителем данного противостояния вышли подопечные Дмитрия Михайленко (2:3).
Заря — Днепр-1 2:3
Голы: Кочергин, 5, Юрченко (пен.), 57 — Довбик, 41, Батагов, 75, Ярмолюк, 79.
Заря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Гречкин (Белоцерковец, 72), Назарина, Кочергин (Жуниньо, 72), Хомченовский (Лунев, 35), Юрченко (Цыганикс, 79), Перович (Янаков, 61), Кабаев (Чайковский, 72).
Днепр-1: Юрчук (Бабичин, 59), Адамюк, Логинов, Сафронов, Дубинчак, Тейлор (Ярмолюк, 67), Вакулко (Кравченко, 59), Когут (Чичиков, 67) Цуриков (Назаренко, 59), Хобленко ( Батагов, 59), Довбик (Киреев, 89).
Предупреждения: Вернидуб, Фаворов.