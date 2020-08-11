Украина

Бразильский полузащитник больше не является футболистом "горняков".

Веллингтон Нем покидает Шахтер, сообщил официальный сайт донецкой команды.

28-летний футболист находился в составе "горняков" на протяжении семи лет.

Веллингтон Нем пополнил состав Шахтера летом 2013 года, перейдя из Флуминенсе. Бразилец – игрок группы атаки, способный сыграть на острие, в оттяжке и на любом из флангов.

Он успел поиграть за Сан-Паулу в аренде (в 2017 году) и за Флуминенсе (в 2019-м).

"ФК Шахтер благодарит Веллингтона за проведенные в команде годы, профессионализм, памятные матчи и забитые мячи. Желаем удачи", — гласит заявление на официальном сайте "горняков".

Всего за Шахтер Веллингтон Нем провел 75 игр: на его счету 12 голов.