Украина

Подопечные Мирчи Луческу уступили черниговскому коллективу.

В спарринге между собой встречались Динамо, которое заняло второе место по итогам сезона-2019/20 в УПЛ, и Десна, ставшая четвертой.

Подопечные Мирчи Луческу пропустили гол в середине первого тайма, а сами отличились в воротах Десны на 80-й минуте стараниями Виктора Цыганкова.

К слову, украинский полузащитник не реализовал пенальти на 69-й минуте.

Под занавес встречи Десна вырвала победу у Динамо, забив спустя минуту после гола Виктора.

Динамо – Десна 1:2

Голы: Цыганков, 80 – Филиппов, 32, Шевцов, 81.

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Караваев (Вивчаренко, 65), Кендзера, Сирота, Тымчик (Забарный, 46) – Сидорчук (Андриевский, 75), Буяльский (де Пена, 81) – Цитаишвили (Шапаренко, 46), Леднев (Цыганков, 58), Булеца (Дуэлунд, 46) – Супряга (Соль, 65).

Десна (стартовый состав): Паст – Конопля, Имереков, Тамм, Западня – Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Картушов – Будковский, Филиппов.