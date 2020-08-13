Украина

Защитник дончан может вскоре переехать в Италию.

Защитник Шахтера Витао попал в сферу интересов Сассуоло, сообщает TMW.

По данным источника, в услугах 20-летнего бразильского футболиста заинтересован лично главный тренер команды Роберто де Дзерби. Отмечается, что за игрока "нероверди" готовы заплатить четыре миллиона евро.

Напомним, Витао присоединился к Шахтеру в прошлом году из Палмейраса за те же четыре миллиона. Утверждается, что "горняки" не спешат расставаться с защитником.

Ранее сообщалось, что дончане по обоюдному согласию расторгли контракт с полузащитником Веллингтоном Немом.