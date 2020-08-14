Киевляне продолжают подготовку к новому сезону под руководством нового наставника.
Мирча Луческу, ФК Динамо Киев
14 августа 2020, 02:11
Динамо провело очередную тренировку в рамках подготовки к предстоящему сезону, которая состоялась в четверг, 13 августа.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", главный тренер киевского клуба Мирча Луческу особое внимание уделяет отработке выхода из обороны в атаку, развитию атаки, контролю и удержанию мяча.
При этом стоит отметить, что тренерский штаб проводит по два занятия в день — утром и вечером, насыщая тренировки тактическими и игровыми упражнениями.
Напомним, что в субботу, 15 августа, Динамо проведет третий товарищеский поединок, а соперником станет житомирское Полесье, выступающее во Второй лиге.