Украина

Центрбек и голкипер продолжат защищать цвета черниговского клуба.

Десна в своем официальном Telegram-канале объявила о продлении контракта с опытным защитником Андреем Гитченко и голкипером Евгением Пастом.

35-летний Гитченко подписал с черниговским клубом новое соглашение, рассчитанное до конца следующего сезона. 32-летний Паст поставил подпись под новым двухлетним контрактом.

В минувшей кампании Андрей Гитченко провел в составе команды Александра Рябоконя 32 поединка во всех турнирах, в которых он забил 3 гола.

Что касается Евгения Паста, то на его счету 31 матч, в которых он пропустил 32 гола и 11 поединков провел на ноль.