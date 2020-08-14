Украина

Полузащитник Игорь Тищенко снова стал "приазовцев".

Официальный сайт Мариуполя сообщает, что Тищенко подписал с клубом контракт, который будет рассчитан на один сезон.

Интересно, что буквально две недели назад клуб объявил об уходе 31-летнего футболиста и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Тищенко является воспитанником Мариуполя. В Премьер-лиге за мариупольцев Игорь дебютировал 9-го мая 2009 года в матче против Кривбасса (2:0).

Всего в Украинской Премьер-лиге за Мариуполь Тишенко провел 197 матчей и забил 14 голов.

Также в активе игрока пять матчей в квалификации Лиги Европы. В общей сложности и Тищенко провел за "приазовцев" 238 поединков и забил 16 голов.