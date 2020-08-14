Украинские клубы продолжают готовиться к старту нового сезона.
Фото: ФК Десна
14 августа 2020, 19:23
В пятницу, 14 августа, Десна и Олимпик провели спарринг. Подопечные Александра Рябоконя сумели обыграть всухую "олимпийцев", а дебютный гол за команду забил Михаил Мудрик.
Десна – Олимпик 2:0
Голы: Мудрик, 34, Будковский, 90.
Десна: Литовка (Паст, 46), Конопля (Старенький, 72), Тамм (Имереков, 72), Ермаков, Западня (Мостовой, 68), Огиря, Гуцуляк (Хлебас, 46, Шевцов, 68), Арвеладзе (Домбровский, 59), Мудрик (Калитвинцев, 59), Тотовицкий (Картушов, 59), Филиппов (Будковский, 46).