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Защитник Шахтера поговорил с корреспондентом Football.ua Евгением Музыкой незадолго до 1/2 финала ЛЕ против Интера.

Шахтер 11 августа уверенно разобрался с Базелем в четвертьфинале Лиги Европы и теперь сразится за выход в финал турнира с миланским Интером. Именно с этого мы начали разговор с универсальным защитником "горняков" Николаем Матвиенко.

- Какие были эмоции после победы над Базелем? Эйфория или просто понимание, что выполнили задачу?

- Двоякие. С одной стороны, мы, конечно, счастливы, что прошли, это была наша цель, которой мы добились. С другой стороны – не так чувствуется победа, когда нет болельщиков. Ты сделал свою работу – конечно, счастлив и рад, что выиграл, но нет какой-то поддержки, которой хотелось бы. Когда на стадионе поддерживают, намного интереснее – даже смотреть по телевизору.

- Следующий соперник – Интер. Ты видел их матчи в этом сезоне? Что можешь сказать о команде?

- Да, смотрел, но тогда еще не подозревал, что это наш будущий соперник, не углублялся в их игру. Просто смотрел футбол и все.

- Что можешь сказать об этой команде из увиденного?

- Вот смотрел последний матч, с Байером они играли. Ну что можно сказать об Интере? Сильная команда, играет в три защитника. Сильный таранный нападающий – Лукаку, про него все сейчас говорят. Но Шахтер – тоже очень сильная команда. Поэтому, думаю, шансы 50/50.

- Была ли теория? На каких сторонах Интера акцентирует внимание тренерский штаб?

- Мы еще не смотрели теорию, но главная особенность – то, что Интер играет в три защитника. По ходу сезона мало кто действовал против нас так.

- Ромелу Лукаку забивает 9 матчей в Лиге Европы кряду, против него будет особый план действий? Как его остановить?

- Об этом нам расскажут тренеры на теоретическом занятии.

- Полуфинал будет состоять из одного матча. Это плюс или лучше бы было две игры?

- Не знаю. Думаю, все в равных условиях. Игра на нейтральном поле, поэтому одного матча вполне достаточно, чтобы выявить сильнейшего. Конечно, в нормальных условиях, при наличии болельщиков, хотелось бы сыграть и дома, и на выезде. Но увы, такие реалии сейчас.

- Что бы ты выбрал, победу с Шахтером в Лиге Европы или со сборной Украины на Евро-2020?

- Это вопрос с подвохом, на такое невозможно ответить. И то, и другое выбрал бы (улыбается).

- Есть ли у тебя симпатии в чемпионате Италии?

- Мне просто нравится этот чемпионат, смотрю его. Конечно, болею за Аталанту Русика Малиновского за нашего. А чтобы конкретно какая-то команда... Там много хороших. Все равные, боролись практически до последнего тура.

- За кого будешь болеть в Лиге чемпионов?

- За Манчестер Сити, конечно же (за "горожан" играет Александр Зинченко – прим.). Наших везде нужно поддерживать. Была еще Аталанта, но вы сами все видели, чуть-чуть не хватило ей...

- Сейчас нет сожаления, что трансфер в Арсенал не состоялся?

- Я сейчас в полуфинале Лиги Европы, почему я должен жалеть? Не получилось – ничего, живем дальше.

- А в дальнейшем есть ли чемпионаты, в которых больше всего хотелось бы поиграть?

- Ни для кого не секрет, что есть топ-5 самых сильных, самых интересных чемпионатов. Если выбирать среди них, то назову Италию и Англию.

- Кто из защитников – пример для подражания?

- Сложно сказать, в детстве этот образец менялся из года в год. Наверное, назову все же Серхио Рамоса. Но я понимаю, что у меня вообще не такие характеристики и смотреть на него – это не то. Нужно играть на своих каких-то качествах.

- То есть, пока не стоит ждать, что Николай Матвиенко будет "пихать" всем в обороне Шахтера?

- А зачем пихать? Можно же и подсказывать. По назначению, это то самое, что и "пихать", но интонация другая. Нужно смотреть, кому-то подсказывать, кому-то пихать – ко всем нужен подход.

- Где тебе комфортнее играть, слева или в центре?

- Ох, раз пятьсот уже задавали этот вопрос... Если сейчас я играю слева, то чтобы вернуться в центр обороны, мне нужно с неделю потренироваться, вернуться в ритм. А так мне комфортно и там, и там. Просто разные функции. Но слева можно больше подключаться к атакам, это интереснее. Это интереснее в некоторой степени.

- Слева ты играл в аренде – в Карпатах, в Ворскле. Как так получилось, что ты дважды уходил из Шахтера в аренду, и оба раза – не в Мариуполь?

- Даже не знаю. Я тогда просился в аренду, почему-то меня не отпускали. Но в последний день позвонили и сказали: "Есть такой вариант, как Карпаты. Думай быстро, потому что осталось мало времени". Я согласился.

- Что ты думаешь про нынешнюю ситуацию в Карпатах?

- Там все запутано, если честно, я не особо понимаю. Еще до конца ничего не решено – будут они в следующем сезоне в Первой лиге играть, не будут... Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Может, все к лучшему.

- Как ты воспринял назначение Мирчи Луческу в Динамо? Как думаешь, это пойдет на пользу чемпионату Украины?

- Наверное, как и все, был немного шокирован, что уж скрывать. Не верил, пока не появилась фотография, где он на стадионе Лобановского. По поводу пользы для чемпионата – он хороший тренер, поэтому точно станет интереснее, это 100%. А там посмотрим.

- Следишь ли ты за молодежными командами Шахтера? Кто может пробиться в первый состав в ближайшее время?

- Каждый может пробиться, в нашей команде много молодых игроков. Не все, конечно, из Академии, но тем не менее. Если ты перспективный, работоспособный, стараешься, то рано или поздно тебя увидят.

- Как оценишь свой нынешний сезон?

- Я себя не люблю оценивать, это не объективно. Пусть кто-то другой это делает – я, в принципе, читаю все, что пишут. И критику, и что-то хорошее. Если просто напишут что-то в духе "ты козел", то мне все равно. А если критика конструктивная, по делу, то я к ней прислушиваюсь. Когда написано, что именно было не так – да, я согласен. Что скрывать, сейчас все всё видят. Сейчас уже ничего не скроешь, VAR есть, 700 камер.

- В чем тебе хотелось бы прибавить в следующем сезоне?

- Прямо конкретно сказать? Во всем всегда нужно прибавлять, нужно учиться. Не бывает идеального футболиста.

- А Серхио Рамос?

- И ему тоже нужно. Например, у него много красных карточек – это же тоже недостатком считается? У каждого есть свои минусы и всегда есть куда развиваться. Там, Роналду забил 30 – можно забить 40, 50 – и так до бесконечности что-то можно улучшать. Что касается меня, то я всегда недоволен собой, всегда хочу становиться лучше.

- Как тебе группа сборной Украины в Лиге наций (Швейцария, Испания и Германия)?

- Мы вышли в дивизион А, поэтому все команды сильные. Но у нас тоже топ-сборная и классный коллектив. Если будем играть спокойно в тот футбол, в который умеем, то можем и выигрывать Лигу наций.

- И как сейчас модно, вопросы-блиц. Диагональ на левый фланг или на правый?

- По определению, если я слева играю, то диагональ на правый фланг.

- Удачный подкат или вынос головой?

- Головой.

- Ракицкий или Кучер?

- Тоже подвох. Оба.

- Месси или Роналду?

- Мне всегда больше нравился Роналду. Никто так и не решил, кто из них лучше, они оба нереальны.

- А сыграть против кого, против Месси или Роналду?

- Против Роналду уже играл, теперь против Месси.

- АПЛ или Ла Лига?

- АПЛ.

- Севилья или Манчестер Юнайтед?

- Севилья.