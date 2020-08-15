Защитник Шахтера поговорил с корреспондентом Football.ua Евгением Музыкой незадолго до 1/2 финала ЛЕ против Интера.
Шахтер 11 августа уверенно разобрался с Базелем в четвертьфинале Лиги Европы и теперь сразится за выход в финал турнира с миланским Интером. Именно с этого мы начали разговор с универсальным защитником "горняков" Николаем Матвиенко.
- Какие были эмоции после победы над Базелем? Эйфория или просто понимание, что выполнили задачу?
- Двоякие. С одной стороны, мы, конечно, счастливы, что прошли, это была наша цель, которой мы добились. С другой стороны – не так чувствуется победа, когда нет болельщиков. Ты сделал свою работу – конечно, счастлив и рад, что выиграл, но нет какой-то поддержки, которой хотелось бы. Когда на стадионе поддерживают, намного интереснее – даже смотреть по телевизору.
- Следующий соперник – Интер. Ты видел их матчи в этом сезоне? Что можешь сказать о команде?
- Да, смотрел, но тогда еще не подозревал, что это наш будущий соперник, не углублялся в их игру. Просто смотрел футбол и все.
- Что можешь сказать об этой команде из увиденного?
- Вот смотрел последний матч, с Байером они играли. Ну что можно сказать об Интере? Сильная команда, играет в три защитника. Сильный таранный нападающий – Лукаку, про него все сейчас говорят. Но Шахтер – тоже очень сильная команда. Поэтому, думаю, шансы 50/50.
- Была ли теория? На каких сторонах Интера акцентирует внимание тренерский штаб?
- Мы еще не смотрели теорию, но главная особенность – то, что Интер играет в три защитника. По ходу сезона мало кто действовал против нас так.
- Ромелу Лукаку забивает 9 матчей в Лиге Европы кряду, против него будет особый план действий? Как его остановить?
- Об этом нам расскажут тренеры на теоретическом занятии.
- Полуфинал будет состоять из одного матча. Это плюс или лучше бы было две игры?
- Не знаю. Думаю, все в равных условиях. Игра на нейтральном поле, поэтому одного матча вполне достаточно, чтобы выявить сильнейшего. Конечно, в нормальных условиях, при наличии болельщиков, хотелось бы сыграть и дома, и на выезде. Но увы, такие реалии сейчас.
- Что бы ты выбрал, победу с Шахтером в Лиге Европы или со сборной Украины на Евро-2020?
- Это вопрос с подвохом, на такое невозможно ответить. И то, и другое выбрал бы (улыбается).
- Есть ли у тебя симпатии в чемпионате Италии?
- Мне просто нравится этот чемпионат, смотрю его. Конечно, болею за Аталанту Русика Малиновского за нашего. А чтобы конкретно какая-то команда... Там много хороших. Все равные, боролись практически до последнего тура.
- За кого будешь болеть в Лиге чемпионов?
- За Манчестер Сити, конечно же (за "горожан" играет Александр Зинченко – прим.). Наших везде нужно поддерживать. Была еще Аталанта, но вы сами все видели, чуть-чуть не хватило ей...
- Сейчас нет сожаления, что трансфер в Арсенал не состоялся?
- Я сейчас в полуфинале Лиги Европы, почему я должен жалеть? Не получилось – ничего, живем дальше.
- А в дальнейшем есть ли чемпионаты, в которых больше всего хотелось бы поиграть?
- Ни для кого не секрет, что есть топ-5 самых сильных, самых интересных чемпионатов. Если выбирать среди них, то назову Италию и Англию.
- Кто из защитников – пример для подражания?
- Сложно сказать, в детстве этот образец менялся из года в год. Наверное, назову все же Серхио Рамоса. Но я понимаю, что у меня вообще не такие характеристики и смотреть на него – это не то. Нужно играть на своих каких-то качествах.
- То есть, пока не стоит ждать, что Николай Матвиенко будет "пихать" всем в обороне Шахтера?
- А зачем пихать? Можно же и подсказывать. По назначению, это то самое, что и "пихать", но интонация другая. Нужно смотреть, кому-то подсказывать, кому-то пихать – ко всем нужен подход.
- Где тебе комфортнее играть, слева или в центре?
- Ох, раз пятьсот уже задавали этот вопрос... Если сейчас я играю слева, то чтобы вернуться в центр обороны, мне нужно с неделю потренироваться, вернуться в ритм. А так мне комфортно и там, и там. Просто разные функции. Но слева можно больше подключаться к атакам, это интереснее. Это интереснее в некоторой степени.
- Слева ты играл в аренде – в Карпатах, в Ворскле. Как так получилось, что ты дважды уходил из Шахтера в аренду, и оба раза – не в Мариуполь?
- Даже не знаю. Я тогда просился в аренду, почему-то меня не отпускали. Но в последний день позвонили и сказали: "Есть такой вариант, как Карпаты. Думай быстро, потому что осталось мало времени". Я согласился.
- Что ты думаешь про нынешнюю ситуацию в Карпатах?
- Там все запутано, если честно, я не особо понимаю. Еще до конца ничего не решено – будут они в следующем сезоне в Первой лиге играть, не будут... Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Может, все к лучшему.
- Как ты воспринял назначение Мирчи Луческу в Динамо? Как думаешь, это пойдет на пользу чемпионату Украины?
- Наверное, как и все, был немного шокирован, что уж скрывать. Не верил, пока не появилась фотография, где он на стадионе Лобановского. По поводу пользы для чемпионата – он хороший тренер, поэтому точно станет интереснее, это 100%. А там посмотрим.
- Следишь ли ты за молодежными командами Шахтера? Кто может пробиться в первый состав в ближайшее время?
- Каждый может пробиться, в нашей команде много молодых игроков. Не все, конечно, из Академии, но тем не менее. Если ты перспективный, работоспособный, стараешься, то рано или поздно тебя увидят.
- Как оценишь свой нынешний сезон?
- Я себя не люблю оценивать, это не объективно. Пусть кто-то другой это делает – я, в принципе, читаю все, что пишут. И критику, и что-то хорошее. Если просто напишут что-то в духе "ты козел", то мне все равно. А если критика конструктивная, по делу, то я к ней прислушиваюсь. Когда написано, что именно было не так – да, я согласен. Что скрывать, сейчас все всё видят. Сейчас уже ничего не скроешь, VAR есть, 700 камер.
- В чем тебе хотелось бы прибавить в следующем сезоне?
- Прямо конкретно сказать? Во всем всегда нужно прибавлять, нужно учиться. Не бывает идеального футболиста.
- А Серхио Рамос?
- И ему тоже нужно. Например, у него много красных карточек – это же тоже недостатком считается? У каждого есть свои минусы и всегда есть куда развиваться. Там, Роналду забил 30 – можно забить 40, 50 – и так до бесконечности что-то можно улучшать. Что касается меня, то я всегда недоволен собой, всегда хочу становиться лучше.
- Как тебе группа сборной Украины в Лиге наций (Швейцария, Испания и Германия)?
- Мы вышли в дивизион А, поэтому все команды сильные. Но у нас тоже топ-сборная и классный коллектив. Если будем играть спокойно в тот футбол, в который умеем, то можем и выигрывать Лигу наций.
- И как сейчас модно, вопросы-блиц. Диагональ на левый фланг или на правый?
- По определению, если я слева играю, то диагональ на правый фланг.
- Удачный подкат или вынос головой?
- Головой.
- Ракицкий или Кучер?
- Тоже подвох. Оба.
- Месси или Роналду?
- Мне всегда больше нравился Роналду. Никто так и не решил, кто из них лучше, они оба нереальны.
- А сыграть против кого, против Месси или Роналду?
- Против Роналду уже играл, теперь против Месси.
- АПЛ или Ла Лига?
- АПЛ.
- Севилья или Манчестер Юнайтед?
- Севилья.