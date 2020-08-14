Украина

Подопечные Мирчи Луческу продолжают готовиться к сезону-2020/21.

Ровно неделя осталась до старта украинской Премьер-лиги. "Бело-синие" готовятся к сезону-2020/21, проводя по две тренировки на поле, а также много времени уделяют теории.

В четверг с мотивационной речью выступил Мирча Луческу. 75-летний специалист требует от своих подопечных отбросить все второстепенное и сконцентрироваться на подготовке к предстоящим играм.

Самый плохой фактор – это безразличие!

"Я этого не приемлю. Потерял мяч или отдал пас и остановился… Нет! Всегда нужно бороться до конца, насколько хватит сил.

Важные факторы – самоотдача и самопожертвование. Не только ради себя, но и ради партнеров. Вы формируете коллектив команды. Если вы будете друг за друга биться, то в команде будет все хорошо".

После того, как Мирча Луческу выступил с речью, игроки приступили к тренировке. Акцент был сделан на удержание мяча и отработке передач. Футболисты отрабатывали мастерство в квадрате, а затем на большом поле.

Игроки Динамо были воодушевлены возвращением Дениса Гармаша, который полгода выступал за Ризеспор.

"Его возвращение радостно восприняли партнеры по команде, с которыми Денис после тренировки, в привычной для себя манере, успел перекинуться парой шуток", — сказано на официальном сайте Динамо.

О лазарете

Здесь у киевлян есть некоторые проблемы. Например, по индивидуальной программе тренируется Денис Попов – у него мышечная травма. Сильный ушиб икроножный мышцы у Владимира Шепелева, индивидуально занимается Виктор Цыганков – у него воспалительные процессы в мышце.

Продолжает восстанавливаться Беньямин Вербич, наматывая круги и с нетерпением ожидая возвращение в игру.

В субботу, 15 августа, Динамо проведет контрольный матч с Полесьем. Уже через неделю, 21 августа, состоится первый официальный матч киевлян под руководством Мирчи Луческу.