Украина

Наставник рассказал о работе в стане киевлян и о матче Шахтера против Интера.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал, почему согласился на работу в киевской команде, а также высказал мнение о матча Шахтера против Интера.

"Динамо? Я делаю это не ради денег. Я чувствовал необходимость отдать футболу все, что он мне дал. Я хотел эмоции, быть на поле, учить, передавать молодежи. Короче, чтобы жить. Вы знаете, что сказал Шекспир? "Прежде чем умереть, живи".

"У Шахтера могут быть проблемы, например, с Лукаку. Интер — хорошая команда, у них замечательные физические качества. Мне нравится Конте: он умеет придавать боевой дух своим командам и очень хорош в тактике, всегда выбирает правильных игроков, но с технической точки зрения Шахтер ничем не уступает Интеру", — сказал Луческу La Gazzetta dello Sport.

Ранее румынский специалист рассказал об индивидуальных качествах Алана Патрика и Маркоса Антонио.