Украина

Виктор проведет в Мюнхене один день, а после вернется в Киев.

Динамо на своем официальном сайте объявило о том, что полузащитник Виктор Цыганков отправился в Германию на диагностическое обследование.

В Мюнхене 22-летний украинец пробудет всего один день, после чего он вернется в Киев.

Именно медицинским обследованием объясняются фотографии Виктора на фоне офиса и фан-клуба Баварии, которыми он ранее поделился в своем Instagram.

Отмечается, что возможность участия Цыганкова в первом матче сезона против Олимпика, который состоится 21 августа, будет известна после получения результатов обследования.