Украина

С чем связан приезд украинского вингера в Мюнхен, а также дата сделанных фото — неизвестно.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков в своем Instagram поделился фотографиями из Мюнхена, где он стоит на фоне офиса и фан-шопа Баварии.

Интересным является то, что, по информации официального сайта киевского клуба, 22-летний украинец сегодня не тренировался в общей группе и занимался по индивидуальной программе, как и Денис Попов, Владимир Шепелев, Артем Шабанов, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Бенито и Ахмед Алибеков.

Информации о том, когда была сделана фотография в Мюнхене, также нет. При этом, помимо публикации без своего комментария, Цыганков поделился фото и в Instagram Stories.

UPD: Позже пресс-служба Динамо сообщила, что Виктор Цыганков отправился в Германию для прохождения диагностического обследования.

Напомним, ранее президент Динамо Игорь Суркис заявил, что Мирча Луческу готов расстаться с Виктором Цыганковым, если поступит хорошее предложение.