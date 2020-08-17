Украина

Уругвайский хавбек высказался о новом наставнике киевлян.

Динамо продолжает готовиться к предстоящему сезону во главе с Мирчей Луческу, который возглавил первую команду киевлян этим летом. Уругвайский полузащитник "бело-синих" Карлос Де Пена поделился мнением о работе под руководством нового наставника.

"Мы до сих пор учимся и приспосабливаемся к работе, которую нам предлагают тренеры. Думаю, мы упорно работаем, все ребята уже хорошо понимают, чего он хочет. Мы вместе занимаемся в течение всего 15 дней, но, думаю, взгляды Луческу понятны. Каждый день во время тренировок мы стараемся делать то, что он просит. Чувствую, что с каждым разом мы все больше добавляем в этом и совершенствуемся. Надеюсь, в первых официальных матчах мы продемонстрируем, в каком стиле нас учат играть, и, конечно, вместе с тем будем побеждать".

"На каждой позиции нужно делать разное. Конечно, он корректирует наши действия так, чтобы они соответствовали его видению. Кроме того, каждый футболист индивидуален, мы стараемся делать все возможное, чтобы как можно быстрее адаптироваться к его стилю игры. Думаю, это хорошо, ведь все мы мотивированы и хотим проявить себя как можно лучше даже на тренировках, ведь у нас хорошая конкуренция почти на каждой позиции".

"Я бы не хотел сравнивать. Каждый тренер имеет свой индивидуальный подход и методы тренировок. Мы не должны размышлять над этим, а просто привыкнуть к новым требованиям. Уверен, со стилем игры, который предлагает Луческу, мы будем показывать хорошие результаты. Повторюсь, мы тренируемся в течение 15-ти дней, часто проводим по две тренировки в день, упорно работаем и, думаю, чем больше мы тренируемся и проводим контрольных игр, тем лучше поймем идеи и философию новых наставников".

"Луческу знает английский, поэтому с ним легко общаться. Кроме английского он еще знает испанский и русский. Это прекрасно, ведь я могу разговаривать с ним на многих языках. На самом деле, этот фактор на пользу многим футболистам, ведь у Луческу есть хорошая коммуникация с командой, учитывая, что в Динамо играют футболисты из разных стран, говорящие на разных языках. Однозначно, это помогает нам на поле. Лично я чувствую себя удобно", — приводит слова Де Пены официальный сайт Динамо.

Напомним, что новый сезон Динамо начнет с поединка против Олимпика в рамках украинской Премьер-лиги, который состоится 21 августа в 17:00 по киевскому времени.