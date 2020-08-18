Украина

Хавбек будет готовиться к матчам с Андоррой и Мальтой.

Полузащитник Зари Андрейс Цыганикс получил вызов в национальную сборную Латвии, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Хавбек прибудет в расположение национальной команды и будет готовиться к матчам в рамках Лиги Европы. Латвия стартует в новом розыгрыше турнира матчем с Андоррой 3 сентября, а 6 сентября сыграет с Мальтой.

В активе Цыганикса имеется 8 матчей в составе сборной Латвии.

В минувшем сезоне УПЛ Цыганикс провел 4 поединка в футболке "черно-белых", не отличившись результативными действиями.